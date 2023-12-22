Ильхам Закиев: "Рассчитываю поправиться к первому турниру нового года - Гран-При в Германии"

«Я рассчитываю быть готовым к первому турниру следующего года - февральскому Гран-При в Германии».

Об этом заявил İdman.biz двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, проходящий курс лечения в Турции.

Он получил травму кисти на последнем соревновании года – Гран-При Токио, где завоевал серебряную награду. «Врачи диагностировали разрыв связок кисти, определили лечение. Я каждые шесть месяцев прохожу чекап в турецкой клинике, и в какой-то степени обследование получилось плановым. Просто совпало с полученной травмой», - рассказал И.Закиев.

Он добавил, что до завершения паралимпийской квалификации осталось провести три Гран-При. «В феврале состоится турнир в Хейдельберге, в марте пройдет старт в Анталье, а в мае - в Тбилиси. До первого соревнования следующего года осталось меньше двух месяцев и к нему надо быть готовым. В этом году я из-за травмы пропустил домашний Гран-При и меня опередили в рейтинге. Поэтому нельзя пропускать турниры. И, конечно же, важно подойти готовым к Летних Играм в Париже», - подчеркнул И.Закиев.

Заки Фейзуллаев

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