Школьники подписали сертификаты в рамках кампании "Даю слово" - ФОТО

В рамках социального проекта «Даю слово», проводимого совместно Федерацией дзюдо Азербайджана и ООО «Azercell Telekom», в средней школе № 133 Ясамальского района Баку была организована акция.

Как сообщает İdman.biz, Рашад Ибрагимов, менеджер отдела маркетинга и коммуникаций Федерации, рассказал детям, принявшим участие в мероприятии, о буллинге и необходимости противостоять ему.

Директор школы Мехрибан Алиева подчеркнула важность акции и поблагодарила организаторов за эту инициативу.

Детям, которые активно участвовали в обсуждениях во время мероприятия, было предложено взять на себя обязательства против издевательств. Каждый ребенок подписал сертификат «Даю слово», символизирующий, что он против буллинга. Кроме того, школьникам были предоставлены информационные буклеты и браслеты.

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