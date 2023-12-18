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Рашад Расуллу: "Международная федерация дзюдо согласилась с нашим предложением"

Дзюдо
Новости
18 Декабря 2023 14:31
Рашад Расуллу: "Международная федерация дзюдо согласилась с нашим предложением"

«Изначально «Большой шлем» следующего года в Баку должен был состояться в ноябре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный секретарь национальной Федерации Рашад Расуллу, комментируя утвержденную дату рейтингового турнира, который пройдет 16-18 февраля на Национальной арене гимнастики.

Он подчеркнул, что изначально в феврале планировалось проведение «Большого шлема» в Тель-Авиве. «Но в силу понятных причин Международная федерация (IJF) отложила его по соображениям безопасности. Принимая во внимание ситуацию, мы предложили провести турнир в Баку в феврале и получили согласие от IJF», - заметил Р.Расуллу.

Генеральный секретарь добавил, что февральский «Большой шлем» в Баку позволит участникам набрать рейтинговые баллы в счет олимпийской квалификации: «Проводись турнир в ноябре после Олимпиады, то интерес к нему со стороны лидеров мирового дзюдо был бы меньшим. К тому же на правах хозяев мы можем выставить до четырех дзюдоистов в каждом весе и у нас будет преимущество перед конкурентами».

Отметим, что соревнование пройдет на Национальной арене гимнастики.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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