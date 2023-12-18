Федерация дзюдо Азербайджана приняла участие в фестивале японской культуры и будо - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана приняла участие в традиционном фестивале японской культуры и будо, организованном посольством Японии.

Как сообщает İdman.biz, федерация, представленная специальным стендом, во время мероприятия обратила внимание широкой общественности на популяризацию дзюдо и важные социальные вопросы.

В ходе мероприятия участники ознакомились с информацией об истории дзюдо, его ценностях, азербайджанских дзюдоистах и ​​дальнейших направлениях развития этого вида спорта. Одновременно на стенде прошла акция «Даю слово», вызвавшая интерес как детей, так и взрослых.

Для детей были проведены воспитательные беседы по теме «буллинг», участникам были розданы сертификаты и браслеты.

На мероприятии специалисты по ката Ибрагим Асланов и Исмаил Рзаев продемонстрировали технику «ката» в дзюдо.

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