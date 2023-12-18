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Ильхам Закиев: "Опыт предыдущих выступлений на Паралимпиаде подсказывает мне…"

Дзюдо
Новости
18 Декабря 2023 10:47
Ильхам Закиев: "Опыт предыдущих выступлений на Паралимпиаде подсказывает мне…"

«В этом году я выступал на четырех соревнованиях и на всех завоевал медали, как минимум доходя до финала. Теперь основная задача – успешная подготовка к Парижу».

Об этом İdman.biz заявил двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев (+90 кг), оценивая завершающий сезон.

Последний турнир года прославленный паралимпиец провел в Токио, где завоевал серебро на Гран-При, а до того побеждал на Гран-При в Александрии и выигрывал серебро на Всемирных Играх Бирмингеме и чемпионате Европы в Роттердаме.

«В Японии по время одной их схваток я повредил левую кисть, теперь предстоит пройти курс лечения. До окончания квалификации к Играх у нас осталось три турнира - Гран-При в Хейдельберге, Анталье и Тбилиси», - подчеркнул И.Закиев.

Он добавил, что в данный момент идет третьим в мировом рейтинге. «Как правило, в предыдущих циклах я лидировал в табели о рангах, выходил на Игры с первого места. В этом году я не смог побороться на домашнем Гран-При и меня обошли в рейтинге. Но опыт за четыре предыдущих выступления на Паралимпиаде говорит о том, что принципиально не важно, каким ты начнешь выступление – в статусе первого номера или, скажем, второго или третьего. Главное - быть готовым к схваткам с прямыми конкурентами», - заключил И.Закиев

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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