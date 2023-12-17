Чемпионат Азербайджана завершился - ФОТО

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.biz, на турнире определились победители в 6 весовых категориях.

В женских соревнованиях первые места заняли Эльмира Мустафаева (57 кг), Фидан Тарвердиева (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78).

В мужских соревнованиях титул чемпиона Азербайджана завоевали Рашид Мамедалиев (73 кг), Гусейн Дадашов (100 кг), Джамал Гамзатханов (+100 кг).

Отметим, что чемпионат как среди женщин, так и среди мужчин проводился в 7 весовых категориях.

Женщины

+78 кг

Нигяр Сулейманова

Эльнара Рашидова

Айтекин Пашазаде

Камала Гусейнова

78 кг

Фидан Тарвердиева

Нармин Амирли

Айсу Гасанова

Асмар Алиева

57 кг

Эльмира Мустафаева

Наргиз Гаджиева

Фидан Гасымова

Нилгун Рзаева

Мужчины

+100 кг

Джамал Гамзатханов

Рамазан Ахмедов

Канан Насибов

Джамал Фейзиев

100 кг

Гусейн Дадашов

Руфат Исмайлов

Айдар Багиров

Руслан Насирли

73 кг

Рашид Мамедалиев

Ибрагим Алиев

Сулейман Алиев

Нурлан Османов

İdman.biz