17 Декабря 2023
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Чемпионат Азербайджана завершился - ФОТО

Дзюдо
Новости
17 Декабря 2023 21:00
Чемпионат Азербайджана завершился - ФОТО

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.biz, на турнире определились победители в 6 весовых категориях.

В женских соревнованиях первые места заняли Эльмира Мустафаева (57 кг), Фидан Тарвердиева (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78).

В мужских соревнованиях титул чемпиона Азербайджана завоевали Рашид Мамедалиев (73 кг), Гусейн Дадашов (100 кг), Джамал Гамзатханов (+100 кг).

Отметим, что чемпионат как среди женщин, так и среди мужчин проводился в 7 весовых категориях.

Женщины
+78 кг
Нигяр Сулейманова
Эльнара Рашидова
Айтекин Пашазаде
Камала Гусейнова

78 кг
Фидан Тарвердиева
Нармин Амирли
Айсу Гасанова
Асмар Алиева

57 кг
Эльмира Мустафаева
Наргиз Гаджиева
Фидан Гасымова
Нилгун Рзаева

Мужчины
+100 кг
Джамал Гамзатханов
Рамазан Ахмедов
Канан Насибов
Джамал Фейзиев

100 кг
Гусейн Дадашов
Руфат Исмайлов
Айдар Багиров
Руслан Насирли

73 кг
Рашид Мамедалиев
Ибрагим Алиев
Сулейман Алиев
Нурлан Османов

İdman.biz

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