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Победитель Открытого ЕВРО - о победе над Гейдаровым

Дзюдо
Новости
17 Декабря 2023 10:34
Победитель Открытого ЕВРО - о победе над Гейдаровым

Победитель Открытого чемпионата Европы в Приштине Акил Кжакова (73 кг) оценил свою победу азербайджанским дзюдоистом Хидаятом Гейдаровым в четвертьфинале.

Как сообщает İdman.biz, косовский спортсмен отметил, что выигрыш у лидера мирового рейтинга стал залогом успеха на турнире. «Думаю, я был даже в лучшей форме, чем когда выиграл титул чемпиона Европы в 2021 году. Победа над Гейдаровым придает мне большую уверенность, особенно перед Олимпиадой-2024 в Париже», - приводит слова Гжакова сайт Европейского Союза дзюдо.

Отметим, что Гейдаров стал бронзовым призером Открытого чемпионата Европы, который подвел черту под сезоном.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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