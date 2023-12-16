Герои второго дня чемпионата Азербайджана - ФОТО

Во второй день чемпионата Азербайджана по дзюдо определились победители и призеры еще в четырех весовых категориях.

Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете можно выделить победу Эльджана Гаджиева (90 кг), в финале выигравшего у Вугара Талыбова. Бронза в активе Ибрагима Агакишиева и Шамиля Тунджая.

В весе до 66 кг золото завоевал Рашид Елкиев, победивший в решающей схватке Тофика Мамедова. На пьедестал почета также поднялись Заир Агазаде и Кямран Сулейманов.

В женском зачете в категории до 52 кг первое место заняла Зейнаб Мамедова. Серебро примерила Нурай Гулиева, а бронза на счету Аиши Гурбанлы и Фариды Мирзоевой.

В категории до 70 кг чемпионкой стала Гюнель Гасанлы, одолевшая в финале Парвану Абдуллаеву. Третьи места заняли Сакина Бахшиева и Айгюль Исмайлова.

Соревнование завершится завтра.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz