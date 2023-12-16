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Хидаят Гейдаров в борьбе за еще один европейский титул

Дзюдо
Новости
16 Декабря 2023 09:21
Хидаят Гейдаров в борьбе за еще один европейский титул

Сегодня в Приштине (Косово) пройдет Открытый чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем выступит лидер мирового рейтинга, трехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг). Один из лидеров сборной Азербайджана начнет ЕВРО с 1/8 финала. Он встретится с победителем схватки между Чиснуддином Керимовым (Чехия) и Фердинандом Карапетяном (Армения).

Следует отметить, что Открытый чемпионат Европы проводится в двух весовых категориях – до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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