15 декабря состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии открытия выступили заведующий отделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Расуллу.

Мероприятие началось минутой молчания в честь светлой памяти наших шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Эльнур Мамедов поприветствовал участников турнира и отметил замечательные усилия ФДА в развитии дзюдо в стране. Он подчеркнул важные достижения федерации за год и сообщил, что численность дзюдоистов в Азербайджане достигла около 19 тысяч человек. Э.Мамедов отметил, что в течение года в различных регионах нашей страны были сданы в эксплуатацию залы дзюдо, более 80 клубов дзюдо были обеспечены татами. Он также упомянул важные инициативы ФДА по популяризации дзюдо среди женщин.

В своем выступлении Рашад Расуллу дал информацию о чемпионате Азербайджана и подчеркнул, что в соревнованиях приняли участие более 300 дзюдоистов из 26 городов и районов. Он заявил, что руководство страны уделяет особое внимание и заботу развитию спорта дзюдо в нашей стране, и в качестве наглядного доказательства указал на ввод в эксплуатацию тренировочного центра национальных сборных по дзюдо. Р.Расуллу поблагодарил Министерство молодежи и спорта и руководство учреждения за организацию соревнований и обеспечение деятельности федерации в целом.

Церемония открытия завершилась показом короткого видеоролика, показывающего результаты, достигнутые азербайджанскими дзюдоистами на международной арене за год.

İdman.biz