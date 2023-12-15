Хидаят Гейдаров начнет ЕВРО со второго круга

В Приштине (Косово) состоялась жеребьевка стартующего завтра Открытого чемпионата Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz в нем примет участие лидер мирового рейтинга Хидаят Гейдаров (73 кг).

Один из ведущих азербайджанских дзюдоистов начнет выступление со второго круга. Его соперником в 1/8 финала будет победить схватки между Чиснутдином Керимовым (Чехия) и Фердинандом Карапетяном (Армения).

Отметим, что Открытый чемпион Европы проводится в двух категориях – до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz