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Определились первые победители чемпионата Азербайджана - ФОТО

Дзюдо
Новости
15 Декабря 2023 18:30
Определились первые победители чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Баку начался чемпионат Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований определились призеры в двух весовых категориях у мужчин и в двух у женщин.

Мужчины
60 кг: 1. Назир Талыбов, 2. Бабарагим Мирзоев, 3. Гусейн Аллахьяров и Кянан Гусейнов.
81 кг: 1. Магомедрза Гаджизаде, 2. Керим Аллахвердиев, 3. Омар Раджабли и Гадир Гусейнов.

Женщины
48 кг: 1. Шафаг Гамидова, Рамиля Алиева, 3. Хумар Гасымзаде и Лейла Дамирова.
63 кг: 1. Лейла Алиева, 2. Камилла Тохолиева, 3. Диана Шоранова и Лейла Атаева.

Всего в чемпионате принимают участие 104 спортсмена.

İdman.biz

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