Определились первые победители чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Баку начался чемпионат Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований определились призеры в двух весовых категориях у мужчин и в двух у женщин.

Мужчины

60 кг: 1. Назир Талыбов, 2. Бабарагим Мирзоев, 3. Гусейн Аллахьяров и Кянан Гусейнов.

81 кг: 1. Магомедрза Гаджизаде, 2. Керим Аллахвердиев, 3. Омар Раджабли и Гадир Гусейнов.

Женщины

48 кг: 1. Шафаг Гамидова, Рамиля Алиева, 3. Хумар Гасымзаде и Лейла Дамирова.

63 кг: 1. Лейла Алиева, 2. Камилла Тохолиева, 3. Диана Шоранова и Лейла Атаева.

Всего в чемпионате принимают участие 104 спортсмена.

İdman.biz