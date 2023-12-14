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"Гейдаров - явный лидер своей категории, имеющий победную серию"

Дзюдо
Новости
14 Декабря 2023 15:17
"Гейдаров - явный лидер своей категории, имеющий победную серию"

Европейский Союз дзюдо (EJU) оценил перспективы лидера мирового рейтинга Хидаята Гейдарова (73 кг) на Открытом чемпионате Европы, который пройдет 16 декабря в Приштине.

Как сообщает İdman.biz, организация отмечает, что азербайджанский дзюдоист возглавляет список участников. «Хидаят в третий раз выиграл чемпионат Европы, а недавно победил на «Большом шлеме» в Токио. Он явный лидер категории, имеющий внушительную победную серию. Но это дзюдо, и всякое может случиться», - отмечает EJU.

Отметим, что Открытый чемпионат Европы пройдет в двух категориях – в весе до 73 кг у мужчин и до 52 кг у женщин.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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