В чемпионате Азербайджана определятся победители в 14 весовых категориях

Состоится Чемпионат Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчинам.

Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет 15-17 декабря.

Организаторами чемпионата выступают Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерация дзюдо Азербайджана. В ходе соревнований определятся победители в 14 весовых категориях среди женщин и мужчин. За медали соревнований поборются 351 дзюдоист из разных регионов страны, 65 различных клубов, обществ и спортивных организаций Сумгаита и Баку.

В первый день чемпионата определятся победители среди женщин в весовых категориях 48 кг и 63 кг, мужчин - 60 кг и 81 кг. Во второй день - среди женщин - 52 кг и 70 кг, мужчин - 66 кг и 90 кг. В последний день - среди женщин 57 кг, 78 кг, среди мужчин - 73 кг, 100 кг и +100 кг.

Отметим, что вход в Спортивно-оздоровительный центр МЧС, расположенный в поселке Говсан, где будет проходить чемпионат, бесплатный.

İdman.biz