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Женская сборная Азербайджана по дзюдо тренируется в Японии - ФОТО

Дзюдо
Новости
11 Декабря 2023 22:34
Женская сборная Азербайджана по дзюдо тренируется в Японии - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по дзюдо участвует в международных сборах, организованных в Японии.

Как сообщает İdman.biz, сегодня началась вторая неделя подготовительного этапа.

Лейла Алиева, Кёнуль Алиева, Вюсаля Гаджиева, Гюльтадж Мамедалиева, Хадиджа Гадашова, Айдан Велиева, Фидан Ализаде, Азеля Топрак, Айтадж Кардашханлы и Судаба Агаева принимают участие в тренировке команды под руководством главного тренера команды Рашада Мамедова и тренера Кифаят Гасымовой. После международных сборов наши дзюдоистки примут участие в процессе подготовки на сборах по дзюдо в Университете Яманаси до 23 декабря.

Сборы являются частью долгосрочной подготовки к Летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

İdman.biz

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