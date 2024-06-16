В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира - ФОТО

В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира по човкену.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, организованное в конноспортивном комплексе «Бина», началось с художественной части.

На церемонии шоу-композиция карабахских лошадей, продемонстрированная на "Виндзорской королевской конной выставке" в Великобритании в этом году, была встречена зрителями с интересом.

Позже стартовал матч между сборными Узбекистана и Нигерии за бронзовую медаль. В финале сборная Азербайджана встретится со сборной Марокко.

Отметим, что чемпионат мира по човкену стартовал 10 июня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz