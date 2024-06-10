В Баку стартовал чемпионат мира по човкену - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата мира по човкену.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, проведенном в конноспортивном комплексе «Бина», приняли участие президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев, вице-президент, а также президент Международной федерации конного спорта Бахруз Набиев, официальные лица федерации и представители спорта.

Басират Гулиев, первый вице-президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики, сказал, что с гордостью говорит о чемпионате мира, который стартовал сегодня во второй раз:

"Он вносит особый вклад в развитие конного спорта с древней и богатой историей. Этот вид спорта развился и стал популярным благодаря особому вниманию и заботе господина Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Создание Международной федерации човкена в Азербайджане - особое событие. Это первый случай в нашей стране. Была проведена первая ассамблея, и 19 стран поддержали создание этой федерации. Сегодня представители этих стран находятся в Баку. Все это в значительной степени способствует признанию човкена в мире".

По его словам, создание Профессиональной лиги човкена приведет к развитию этого вида спорта на профессиональном уровне:

"Наша цель - развивать човкен, который являются нашим историческим и культурным наследием, и передавать его будущим поколениям. Этот чемпионат запомнится нотками дружбы и мира. Этот чемпионат станет большим вкладом в развитие човкена на международных аренах".

Президент Международной федерации човкена Бахруз Набиев обратил внимание на важность чемпионата мира. По его словам, подобные мероприятия будут стимулировать развитие човкена и приведут к его популяризации.

Затем Набиев объявил чемпионат мира открытым.

После официальных выступлений прозвучал Государственный гимн. Затем состоялся парад участников чемпионата.

Отметим, что стартовавший сегодня кубковый турнир с участием 10 команд продлится до 16 июня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz