Открыто новое здание конноспортивного комплекса "Серхедчи" - ФОТО

В селе Новханы Абшеронского района открылось новое здание конноспортивного комплекса «Серхедчи».

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, начавшемся с исполнения Государственного гимна, была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и наших шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики и освобождение наших земель от оккупации.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев подчеркнул, что задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами господином Ильхамом Алиевым, осуществляются на высоком уровне. Он также отметил, что конный спорт в стране развивается, помимо подготавливаются сильные спортсмены, и поздравил личный состав с открытием здания в воинской части.

В конце мероприятия участникам мероприятия была продемонстрирован фотоуголок, отображающий историю воинской части, в крытом манеже было организовано состязание лошадей, а на открытом манеже - соревнования по национальной конной игре човкену.

İdman.biz