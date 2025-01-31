Болельщики выберут новое название команды

Команда «Юта Джаз», который выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) США с 2024 года, выбрала для себя три названия.

İdman.biz сообщает, что среди них - нынешнее название клуба «Utah Hockey Club», а также «Utah Mammoth» («Мамонт») и «Utah Wasatch» (название горного хребта).

Окончательное решение будет принято после голосования болельщиков.

Ранее команда отказалась от названий «Йети», «Метель» и «Веном» после того, как они были отклонены патентным ведомством США.

Отметим, что после 50 игр «Юта» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ с 50 очками.

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