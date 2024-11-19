Судья был госпитализирован и... - ВИДЕО

Судья Митч Даннинг получил повреждение в матче между «Филадельфией» и «Колорадо» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ

İdman.biz сообщает, что во время игры он столкнулся с одним из хоккеистов.

Упавший после столкновения арбитр ударился головой об лед. 32-летнему канадскому рефери, долгое время остававшемуся неподвижным, оказали первую помощь, а затем доставили в больницу в Филадельфии. После вмешательства врачей Даннинг пришел в сознание.

Отметим, что матч завершился поражением «Филадельфии» со счетом 2:3.

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