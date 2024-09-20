21 Сентября 2024
RU

Стало известно, когда 52-летний Яромир Ягр завершит карьеру

Хоккей
Новости
20 Сентября 2024 23:42
4
Стало известно, когда 52-летний Яромир Ягр завершит карьеру

52-летний нападающий Яромир Ягр, выступающий за чешский клуб «Кладно», проводит последний сезон в своей карьере, - сообщил его агент Ярослав Зидек.

İdman.biz сообщает об этом со ссылкой на «Прессбол».

"Яромир очень любит хоккей. У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. Именно за счет этого он продолжает играть в хоккей. Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере”, - сказал Ярослав Зидек.

В прошедшем сезоне 52-летний ветеран провел 15 встреч в рамках регулярного чемпионата Чехии и отметился четырьмя результативными передачами. Это седьмой сезон для форварда после возвращения из НХЛ. Он начал выступать за родной «Кладно» с сезона-2017/18.

В НХЛ Яромир Ягр принял участие в 1733 матчах регулярных чемпионатов, в которых набрал 1921 (766+1155) очко. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

İdman.biz

Новости по теме

Клуб попросил болельщиков помочь приобреcти игрока
3 Сентября 19:15
Хоккей

Клуб попросил болельщиков помочь приобреcти игрока

В "МОДО" рассчитывают собрать сумму в один миллион шведских крон (около $ 10 тыс.)
Петр Чех подписал соглашение с хоккейным клубом
21 Августа 21:47
Хоккей

Петр Чех подписал соглашение с хоккейным клубом

42-летний спортсмен вернулся в клуб
1000 игр есть - трофея нет
27 Июля 00:16
Хоккей

1000 игр есть - трофея нет

У многих из них в следующем сезоне будет последний шанс!
НХЛ 2023/24: Главные победы и разочарования регулярного сезона
27 Июня 01:16
Хоккей

НХЛ 2023/24: Главные победы и разочарования регулярного сезона

Ушедший сезон ознаменовался выдающимися достижениями, ключевыми обменами и драматичным переездом "Койотис"
Определился победитель Кубка Стэнли - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ - ВИДЕО
25 Июня 09:25
Хоккей

Определился победитель Кубка Стэнли - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ - ВИДЕО

Подошел к концу сезон 2023/24 в НХЛ
"Это большая честь для Азербайджана"
16 Мая 15:30
Хоккей

"Это большая честь для Азербайджана"

"Мы думаем провести это соревнование в апреле 2025 года"

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"
18 Сентября 15:45
Формула 1

Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"

"Так много тяжёлой работы было вложено в то, чтобы вывести на трассу более конкурентоспособную машину"