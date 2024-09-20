Стало известно, когда 52-летний Яромир Ягр завершит карьеру

52-летний нападающий Яромир Ягр, выступающий за чешский клуб «Кладно», проводит последний сезон в своей карьере, - сообщил его агент Ярослав Зидек.

İdman.biz сообщает об этом со ссылкой на «Прессбол».

"Яромир очень любит хоккей. У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. Именно за счет этого он продолжает играть в хоккей. Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере”, - сказал Ярослав Зидек.

В прошедшем сезоне 52-летний ветеран провел 15 встреч в рамках регулярного чемпионата Чехии и отметился четырьмя результативными передачами. Это седьмой сезон для форварда после возвращения из НХЛ. Он начал выступать за родной «Кладно» с сезона-2017/18.

В НХЛ Яромир Ягр принял участие в 1733 матчах регулярных чемпионатов, в которых набрал 1921 (766+1155) очко. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

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