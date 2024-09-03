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Клуб попросил болельщиков помочь приобреcти игрока

Хоккей
Новости
3 Сентября 2024 19:15
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Клуб попросил болельщиков помочь приобреcти игрока

Шведский хоккейный клуб «МОДО» обратился к болельщикам с просьбой финансово помочь в приобретении своего воспитанника, защитника Маттиаса Норлиндера, выступающего в системе «Монреаль Канадиенс».

İdman.biz сообщает, что в «МОДО» рассчитывают собрать сумму в один миллион шведских крон (около $ 10 тыс.). По состоянию на 3 сентября собрано 513 125 шведских крон.

24-летний Норлиндер в минувшем сезоне сыграл за клуб АХЛ «Лавал Рокет» 50 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. За «Монреаль» Маттиас провёл шесть матчей, отдав одну результативную передачу.

İdman.biz

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