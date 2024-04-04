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Побоище в Нью-Йорке! - Такого в НХЛ не было 10 лет - ВИДЕО

Хоккей
Новости
4 Апреля 2024 08:39
Побоище в Нью-Йорке! - Такого в НХЛ не было 10 лет - ВИДЕО

Игроки дрались стенка на стенку, тренеры орали друг на друга, Хенрик Лундквист аплодировал.

Чем мог закончиться матч «Рейнджерс» с «Нью-Джерси», когда в двух предыдущих задиристый новичок «синерубашечников» Мэтт Ремпе крушил соперников направо и налево, за пять с небольшим минут игрового времени заработав два удаления до конца игры и дисквалификацию?

Естественно, все ожидали, что команды продолжат жаркое выяснение отношений в своей финальной встрече в регулярке, но чтобы так! Команды решили перевыполнить план и устроить не одну-две драки, а сразу много. Откладывать дело в долгий ящик не стали, устроив массовое побоище прямо со стартового вбрасывания.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», с трибун за жарким действием наблюдал Хенрик Лундквист, которому увиденное, судя по его реакции, очень понравилось.

Всё закончилось повальными удалениями до конца игры (включая двух ведущих защитников «Рейнджерс»), скамейки команд заметно поредели, но страсти на этом не утихли. Закусились даже главные тренеры – Питер Лавиолетт и Трэвис Грин долго кричали друг на друга со скамеек.

«Честно говоря, я понятия не имею, почему Питер разозлился… Если ты начнешь кричать, ты получишь ответную реакцию. И ничего из этого могло бы не произойти», — так после матча прокомментировал перепалку Грин.

«Это просто эмоции. Устроит вас такой туманный ответ?», - сказал Лавиолетт.

И даже этого соперникам показалось мало - на пятой минуте разразилась очередная драка, по итогам которой ещё два игрока были выгнаны с площадки. За первые 20 минут игры арбитры выписали 162 минуты штрафа, это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 03:00

Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) - Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) - 4 : 3

1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22 2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03 2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11 2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53 2:3 Хишир (Братт) – 31:24 3:3 Какко – 45:32 4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)

Драки порядком завели «Рейнджерс» и в оставшееся время до перерыва они успели забить два гола - усилиями Артемия Панарина и Алексиса Лафренье. Для россиянина эта шайба стала 45-й в сезоне - он продолжает обновлять личные снайперские и бомбардирские рекорды, а также вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в одном сезоне среди незадрафтованных хоккеистов.

Во втором периоде пыл «Рейнджерс» поутих, и «Нью-Джерси» забили три шайбы подряд, выйдя вперёд в счёте. Однако в заключительной трети хозяева смогли переломить ход встречи – Каапо Какко сравнял счёт, а за пять минут до сирены Крис Крайдер реализовал большинство и принёс «Рейнджерс» победу. Панарин отметился передачей и вышел на чистое второе место в истории клуба по очкам за один сезон (110). Впереди только Яромир Ягр, который в сезоне-2005/2006 набрал 123 очка.

«Я такого никогда не видел, не знаю, бывало ли вообще такое. 80% игроков выгнали, игра проходила очень странно», — поделился впечатлениями от матча Крайдер.

«Наши ребята хорошо бились, а когда с этим было покончено, мы провели хороший первый период. Второй период прошёл не так, как мы бы хотели играть, но в третьем мы вышли и добились победы. Нет, я не ожидал, что матч начнётся с массовой драки. Наши ребята реагировали на то, что происходит на льду. И они проделали фантастическую работу, вся пятёрка. Ребята бились друг за друга, не только пятёрка, которая вышла на стартовое вбрасывание, но и другие. Мы же проигрывали 2:3, и надо было отыгрываться в последние 20 минут, побеждать. Мне очень понравилась наша реакция в третьем периоде.

У нас осталось четыре защитника, особо ничего не придумаешь. Когда с драками было покончено, Фокси подъехал и сказал – что, обоих защитников выгнали? Я ответил: «Да, 30 минут» (Адаму Фоксу пришлось сыграть почти 30 минут за матч). 30 минут». А потом у нас и недостаток нападающих образовался. Но у соперника было то же самое. Мы обсуждали, что если что, в защиту поставим Мику», - отметил Лавиолетт.

İdman.biz

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