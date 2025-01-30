Разгромная победа "Техсила"

Состоялись матчи очередного тура чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в рамках 10-го тура женского турнира состоялись два матча.

«Баку» и «Карабах» одержали очередные победы.

В мужском чемпионате «Техсил» одержал победу с большой разницей в матче 12-го тура. Команда обыграла команду U-17 со счетом 44:19. «Динамо» также завершило тур победой.

Чемпионат Азербайджана

10-й тур

Женщины

Техсил - Баку - 20:30 (9:12)

Карабах - Спортивная академия - 28:23 (15:11)

Мужчины

12-й тур

U-17 - Техсил - 19:44 (6:22)

Гянджляр Бирлийи - Динамо - 30:41 (13:15)

İdman.biz