Разгромная победа "Техсила"

Состоялись матчи очередного тура чемпионата Азербайджана по гандболу.
Как сообщает İdman.biz, в рамках 10-го тура женского турнира состоялись два матча.
«Баку» и «Карабах» одержали очередные победы.
В мужском чемпионате «Техсил» одержал победу с большой разницей в матче 12-го тура. Команда обыграла команду U-17 со счетом 44:19. «Динамо» также завершило тур победой.
Чемпионат Азербайджана
10-й тур
Женщины
Техсил - Баку - 20:30 (9:12)
Карабах - Спортивная академия - 28:23 (15:11)
Мужчины
12-й тур
U-17 - Техсил - 19:44 (6:22)
Гянджляр Бирлийи - Динамо - 30:41 (13:15)
İdman.biz