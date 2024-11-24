Молдавские арбитры на матч мингечявирского клуба

Объявлены арбитры игр клуба мужской гандбольной команды «Кюр» в третьем этапе Кубка Европы.

Как сообщает İdman.biz, матчи мингечявирского клуба будут обслуживать представители Молдовы.

На оба матча за исландский клуб «Хаукар» назначены Дориан Сырбу и Виктор Сердюк. Представителем EHF на матче будет турок Кенан Гокмен.

Отметим, что первый матч между командами пройдет 30 ноября, а ответный - 1 декабря. Оба матча начнутся в 17:00 в Олимпийском спортивно-образовательном центре «Кюр». В первой игре хозяином площадки будет «Хаукар», а в ответной - «Кюр».

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