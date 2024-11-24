24 Ноября 2024
RU

Молдавские арбитры на матч мингечявирского клуба

Гандбол
Новости
24 Ноября 2024 09:49
4
Молдавские арбитры на матч мингечявирского клуба

Объявлены арбитры игр клуба мужской гандбольной команды «Кюр» в третьем этапе Кубка Европы.

Как сообщает İdman.biz, матчи мингечявирского клуба будут обслуживать представители Молдовы.

На оба матча за исландский клуб «Хаукар» назначены Дориан Сырбу и Виктор Сердюк. Представителем EHF на матче будет турок Кенан Гокмен.

Отметим, что первый матч между командами пройдет 30 ноября, а ответный - 1 декабря. Оба матча начнутся в 17:00 в Олимпийском спортивно-образовательном центре «Кюр». В первой игре хозяином площадки будет «Хаукар», а в ответной - «Кюр».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Еще один гандбольный клуб Казахстана приедет в Баку
22 Ноября 15:18
Гандбол

Еще один гандбольный клуб Казахстана приедет в Баку

Целью визита является проведение сборов в столице Азербайджана
Сожаление гандболистки "Карабаха"
18 Ноября 15:53
Гандбол

Сожаление гандболистки "Карабаха"

"Соперник был силен"
"Карабах" остановил борьбу
17 Ноября 14:09
Гандбол

"Карабах" остановил борьбу

Наш представитель принял участие в ответном матче 3-го тура Кубка Европы
Разница в 13 мячей в игре "Карабаха" - ФОТО
16 Ноября 16:14
Гандбол

Разница в 13 мячей в игре "Карабаха" - ФОТО

Бакинский клуб встретился с представителем Украины - командой "Галичанка"
Румынские судьи на игре "Карабаха"
10 Ноября 14:09
Гандбол

Румынские судьи на игре "Карабаха"

Объявлены назначения на очередные матчи женского гандбольного клуба "Карабах" в еврокубках
Украинский клуб выбрал Мингячевир
10 Ноября 10:22
Гандбол

Украинский клуб выбрал Мингячевир

Наш представитель, выступающий в Кубке Европы, сыграет обе игры III этапа против "Галичанки" в Азербайджане

Самое читаемое

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО
22 Ноября 18:51
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО

Сегодня стартовал XIV тур Премьер-лиги
Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО
22 Ноября 09:05
Мировой футбол

Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии
Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино
22 Ноября 16:50
Азербайджанский футбол

Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Определились лучшие сборные года в Европе