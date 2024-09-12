Крупные победы "Бакы" и "Спортивной академии"

Стартовал XXXI чемпионат Азербайджана по гандболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый день было сыграно 4 игры.
«Бакы» одержал крупную победу в поединке мужских команд. Представитель столицы разгромил «Гянджляр бирлийи» со счетом 51:8.
В женском первенстве «Спортивная Академия» оказалась сильнее «Тахсила».
Отметим, что следующие матчи тура пройдут 14-15 сентября.
Чемпионат Азербайджана
Первый тур
12 сентября
Мужчины
«Гянджляр бирлийи» – «Бакы» – 8:51
«U-17 Бута» – «Динамо» – 19:46
«Тахсил» – «Азерйол» – 22:43
Женщины
«Спортивная Академия» – «Тахсил» – 51:8
İdman.biz