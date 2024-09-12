Крупные победы "Бакы" и "Спортивной академии"

Стартовал XXXI чемпионат Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день было сыграно 4 игры.

«Бакы» одержал крупную победу в поединке мужских команд. Представитель столицы разгромил «Гянджляр бирлийи» со счетом 51:8.

В женском первенстве «Спортивная Академия» оказалась сильнее «Тахсила».

Отметим, что следующие матчи тура пройдут 14-15 сентября.

Чемпионат Азербайджана

Первый тур

12 сентября

Мужчины

«Гянджляр бирлийи» – «Бакы» – 8:51

«U-17 Бута» – «Динамо» – 19:46

«Тахсил» – «Азерйол» – 22:43

Женщины

«Спортивная Академия» – «Тахсил» – 51:8

İdman.biz