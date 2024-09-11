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Стартует чемпионат Азербайджана

Гандбол
Новости
11 Сентября 2024 21:25
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Стартует чемпионат Азербайджана

Завтра начнется очередной чемпионат Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, за призовые места в XXXI сезоне будут бороться 16 команд.

В мужских соревнованиях примут участие "Азерйол", "Баку", "Динамо", "Гянджляр Бирлийи", "Спортивная академия", "Кюр", "Карабах", "Тахсил" и U-17 "Бута", а в женских - «Азерйол», «Баку», «Гянджляр Бирлийи», «Спортивная академия», «Кюр», «Карабах» и «Тахсил».

Отметим, что матчи чемпионата, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гандбола Азербайджана, пройдут на стадионах «AHF Arena» и Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр».

İdman.biz

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