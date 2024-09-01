"Азерйол" стал чемпионом, "Карабах" занял 3-е место - ФОТО

Завершился международный турнир по женскому гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, «Азерйол» в финале встретился со сборной Узбекистана.

Напряженная игра завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 32:29. В матче за 3-е место «Карабах» встречался с «Астаной» (Казахстан). Наш представитель завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 32:28.

Отметим, что 5-е место в соревнованиях занял «Кюр», одолевший «Алатау Арулары» (Казахстан) (34:27).

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