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"Азерйол" начал международный турнир с поражения

Гандбол
Новости
29 Августа 2024 15:28
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"Азерйол" начал международный турнир с поражения

Продолжается международный турнир по женскому гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований, организованных Федерацией гандбола Азербайджана, состоялась первая игра.

«Азерйол» встретился с казахстанским клубом «Астана». Наш представитель, отдыхавший в первый игровой день, провел свой первый матч на турнире и проиграл.

29 августа

«Азерйол» – «Астана» (Казахстан) – 32:34 (18:16)

Отметим, что в первый игровой день одержали победы «Астана» и «Карабах».

İdman.biz

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