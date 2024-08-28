Состоялась церемония открытия международного турнира по гандболу - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия международного турнира по гандболу, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии, состоявшейся на «AHF Арене», присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева и первый вице-президент Федерации гандбола Азербайджана Орхан Аббасов.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пожелал успехов участникам турнира. Министр отметил, что организация подобных турниров дает импульс развитию этого вида спорта.

Орхан Аббасов дал общую информацию о турнире.

Позже был показан видеоролик, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Церемония открытия продолжилась художественной частью.

Отметим, что в турнире, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, соревнуются 6 женских команд. В соревновании, организованном Федерацией гандбола Азербайджана, наряду с «Азерйолом», «Карабахом» и «Кюром», за призовые места будут бороться команды «Астана» (Казахстан), «Алатау Арулары» (Казахстан) и национальная сборная Узбекистана.

Турнир, который пройдёт на «AHF Арене» до 1 сентября, будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале федерации и официальной странице в «Фейсбуке».

Айтадж Сахяд

İdman.biz