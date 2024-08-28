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Участники международного турнира посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО

Гандбол
Новости
28 Августа 2024 12:36
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Участники международного турнира посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО

Стартовал международный турнир по гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, команда Федерации гандбола Азербайджана и участники соревнований посетили Аллею почетного захоронения, с глубоким уважением почтили светлую память архитектора и основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венки и цветы к его могиле.

Была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

İdman.biz

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