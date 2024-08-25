8 мест отдано Азербайджану в еврокубках

Стало известно рапределение клубов в еврокубках по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, Европейская федерация гандбола объявила количество представителей стран в сезоне 2025/26.

Нашим мужским командам не дали места в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Азербайджан может заявить 4 клуба в Кубке Европы.

В женском гандболе нашей стране дано 4 места. У одного из наших клубов есть возможность сыграть в Лиге Европы, у остальных - в Кубке Европы. У нас не будет представителя в Лиге чемпионов.

Отметим, что в сезоне 2024/25 в Кубке Европы от нас будут соревноваться 2 мужские и 3 женские команды.

İdman.biz