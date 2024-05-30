30 Мая 2024
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Сильнейшие награждены - ФОТО

Гандбол
Новости
30 Мая 2024 17:49
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Сильнейшие награждены - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей чемпионата и Кубка Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии, организованной в «Абу Арене», выступили заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, начальник отдела спорта Эльнур Мамедов, президент Национальной федерации бадминтона Камеруна, вице-президент Национального олимпийского и спортивного комитета Камеруна Одетт Ассамбе Энгулу и вице-президент Федерации гандбола Азербайджана Орхан Аббасов.

Выступая на церемонии, Аббасов сказал, что этот год является юбилейным для чемпионата страны:

"Внимание и забота господина Президента Ильхама Алиева к спорту неоспоримы. В результате наши спортсмены всегда добиваются высоких результатов. Это радостное событие".

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева поблагодарила всех участников:

«Мы благодарны спортсменам и тренерам за такую ​​атмосферу. Мы благодарим президента федерации за то, что за последние два года в этом виде спорта произошло значительное развитие».

«Карабах» выиграл сезон 2023/2024 в женских соревнованиях чемпионата Азербайджана. «Кюр» занял второе место, «Азерйол» - третье.

В мужских соревнованиях «Кюр» завоевал титул чемпиона страны. «Баку» завоевал серебряную медаль, «Азерйол» - бронзовую.

В Кубке Азербайджана «Кюр» выиграл женское соревнование, а «Азерйол» - мужское.

Призы победителям вручили Мариана Василева, Эльнур Мамедов, Одетт Ассамбе Энгулу и Орхан Аббасов.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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