24 Декабря 2023
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Интересный результат в чемпионате Азербайджана

Гандбол
Новости
24 Декабря 2023 16:39
Интересный результат в чемпионате Азербайджана

Сегодня завершился шестой тур чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как сообщает İdman.biz, состоялась игра в женских соревнованиях.

«Азерйол» одержал крупную победу над аутсайдером. «Гянджлярбирлийи» смог забросить мяч в ворота соперника всего 5 раз.

В мужском чемпионате «Техсил» и «Динамо» вновь ушли с поля побежденными. Эти команды не набирали очков после 5 туров.

24 декабря
Женщины
10:00 «Гянджлярбирлийи» – «Азерйол» – 5:57

Мужчины
12:00 «Азерйол» – «Тахсил» – 39:29
14:00. «Карабах» – «Динамо» – 48:32

İdman.biz

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