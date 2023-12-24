Интересный результат в чемпионате Азербайджана

Сегодня завершился шестой тур чемпионата Азербайджана по гандболу.
Как сообщает İdman.biz, состоялась игра в женских соревнованиях.
«Азерйол» одержал крупную победу над аутсайдером. «Гянджлярбирлийи» смог забросить мяч в ворота соперника всего 5 раз.
В мужском чемпионате «Техсил» и «Динамо» вновь ушли с поля побежденными. Эти команды не набирали очков после 5 туров.
24 декабря
Женщины
10:00 «Гянджлярбирлийи» – «Азерйол» – 5:57
Мужчины
12:00 «Азерйол» – «Тахсил» – 39:29
14:00. «Карабах» – «Динамо» – 48:32
İdman.biz