5-я победа подряд

Завершился пятый тур чемпионата Азербайджана по гандболу.
İdman.biz сообщает, что в заключительной игре тура состоялся матч между мужскими командами «Кюр» и «Спортивная Академия».
Мингячевирский клуб, являвшийся фаворитом встречи, легко одержал победу. Хозяева обыграли соперников со счетом 42:17. После этой победы «Кюр» укрепил свое лидерство с максимальным результатом.
V раунд
17 декабря
Мужчины
12:00 «Кюр» – «Спортивная Академия» – 42:17
|
Yer
|
Komanda
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
T/F
|
X
|
1
|
"Кюр"
|
5
|
5
|
0
|
0
|
201-99
|
10
|
2
|
"Баку"
|
4
|
3
|
0
|
1
|
137-92
|
6
|
3
|
"Карабах"
|
5
|
3
|
0
|
2
|
143-120
|
6
|
4
|
"Азерйол"
|
4
|
2
|
0
|
2
|
123-121
|
4
|
5
|
"Спортивная Академия"
|
4
|
1
|
0
|
3
|
113-146
|
2
|
6
|
"Техсил"
|
3
|
0
|
0
|
3
|
55-123
|
0
|
7
|
"Динамо"
|
3
|
0
|
0
|
3
|
62-132
|
0
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