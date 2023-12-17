17 Декабря 2023
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5-я победа подряд

Гандбол
Новости
17 Декабря 2023 15:58
5-я победа подряд

Завершился пятый тур чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.biz сообщает, что в заключительной игре тура состоялся матч между мужскими командами «Кюр» и «Спортивная Академия».

Мингячевирский клуб, являвшийся фаворитом встречи, легко одержал победу. Хозяева обыграли соперников со счетом 42:17. После этой победы «Кюр» укрепил свое лидерство с максимальным результатом.

V раунд
17 декабря
Мужчины
12:00 «Кюр» – «Спортивная Академия» – 42:17

Yer

Komanda

O

Q

H

M

T/F

X

1

"Кюр"

5

5

0

0

201-99

10

2

"Баку"

4

3

0

1

137-92

6

3

"Карабах"

5

3

0

2

143-120

6

4

"Азерйол"

4

2

0

2

123-121

4

5

"Спортивная Академия"

4

1

0

3

113-146

2

6

"Техсил"

3

0

0

3

55-123

0

7

"Динамо"

3

0

0

3

62-132

0

İdman.biz

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