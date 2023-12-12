Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

«Гейдар Алиевич был очень чутким. Простой, с хорошим чувством юмора. С ним было легко общаться».

Как сообщает İdman.biz, так вспоминает общенационального лидера Гейдаре Алиева, день памяти которого сегодня отмечается, олимпийская чемпионка по гандболу Рафига Шабанова.

Победительница Летних Игр-1976 в Монреале, обладательница Кубка ИГФ и 16-кратный призер чемпионата СССР вспомнила о памятной встрече в Нахчыване.

«Мы приехали на соревнования в Нахчыван и очень хотели увидеть Гейдара Алиевича. Он болел тогда, но все равно принял команду. Он нам как отец был. Такой настоящий, мужественный человек. Видно, что ему трудно, нездоровится, но он не подавал виду. Шутил, как всегда, улыбался. Не хотел, чтобы кто-то видел его слабым. Очень любил Азербайджан», - рассказала Шабанова.

Заслуженный тренер Азербайджана подчеркнула, что общенациональный лидер проявлял большую заботу: «Всегда спрашивал, что нужно, чем помочь. Помню, попросила, чтобы у мамы установили телефон, потому что на соревнованиях до нее было не дозвониться. И мастер пришел на следующий день! Гейдар Алиевич очень любил спорт, сам занимался, интересовался жизнью спортсменов, все знал о них. Мы всегда чувствовали его заботу».

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