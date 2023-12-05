Представитель Азербайджана приняла участие в работе Техкома Европейской гимнастики

По завершении Конгресса Европейской гимнастики в Софии в столице Болгарии начали свою работу заседания Технический комитетов организации по различным видам гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, в заседании Техкома по художественной гимнастике принимает участие представительница Азербайджана Евгения Виляева. Она была избрана в комитет в конце прошлого года в ходе 29-го Конгресса ЕG в Португалии.

Заседание в Софии прошло под руководством главы Техкома Эвангелии Трикомити и участники обсудили вопросы, связанные с чемпионатом Европы будущего года в Будапеште.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz