5 Декабря 2023
RU

Представитель Азербайджана приняла участие в работе Техкома Европейской гимнастики

Гимнастика
Новости
5 Декабря 2023 10:56
Представитель Азербайджана приняла участие в работе Техкома Европейской гимнастики

По завершении Конгресса Европейской гимнастики в Софии в столице Болгарии начали свою работу заседания Технический комитетов организации по различным видам гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, в заседании Техкома по художественной гимнастике принимает участие представительница Азербайджана Евгения Виляева. Она была избрана в комитет в конце прошлого года в ходе 29-го Конгресса ЕG в Португалии.

Заседание в Софии прошло под руководством главы Техкома Эвангелии Трикомити и участники обсудили вопросы, связанные с чемпионатом Европы будущего года в Будапеште.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Нурлана Мамедзаде - на встрече Генеральных секретарей на Конгрессе Европейской гимнастики
4 Декабря 14:52
Гимнастика

Нурлана Мамедзаде - на встрече Генеральных секретарей на Конгрессе Европейской гимнастики

Накануне в Софии завершился Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Летающие гимнасты готовятся к чемпионату страны
4 Декабря 10:12
Гимнастика

Летающие гимнасты готовятся к чемпионату страны

Федерация гимнастики Азербайджана завершает проведение внутренних соревнований текущего года
Конгресс Европейской гимнастики в фотографиях
3 Декабря 14:10
Гимнастика

Конгресс Европейской гимнастики в фотографиях

İdman.biz представляет фоторепортаж Конгресса Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова, завершившегося в Софии
В Софии завершил работу Конгресс Европейской гимнастики
3 Декабря 09:21
Гимнастика

В Софии завершил работу Конгресс Европейской гимнастики

В Софии завершился Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики
2 Декабря 21:08
Гимнастика

В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

1-2 декабря в столице Болгарии Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики

Самое читаемое

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики
2 Декабря 21:08
Гимнастика

В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

1-2 декабря в столице Болгарии Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики
Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"
3 Декабря 13:05
Дзюдо

Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо завершила заключительный день "Большого шлема" с одной бронзовой наградой