Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова.

Как сообщает İdman.biz, в ходе форума были одобрены отчеты главы организации, председателей Технического комитета и Медицинской комиссии. Также был утвержден бюджет на ближайшие два года и обнародован финсовый прогноз. Обновлен Устав Европейской гимнастики, который будет опубликован в ближайшее время.

В ходе мероприятия Фарид Гаибов вручил почетные медали Европейской гимнастики министру молодежи и спорта Болгарии Димитару Лиеву и мэру Софии Василу Терзиеву. Также Ф.Гаибов был награжден специальной медалью Национального Олимпийского Комитета Литвы и специальной наградой от Европейской Ассоциации атлетики за сотрудничество.

İdman.biz