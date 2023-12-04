Нурлана Мамедзаде - на встрече Генеральных секретарей на Конгрессе Европейской гимнастики

Накануне в Софии завершился Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова.

Как сообщает İdman.biz, на полях форума прошло множество различных совещаний. Так, в рамках Конгресса состоялась встреча представителей EG c Генеральными секретарями и исполнительными директорами национальных федераций. В них приняли участие Генсек Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и спортивный директор AGF Наталья Буланова.

Диалог прошел в интерактивном формате и собравшиеся обсудили насущные вопросы и перспективы развития.

Ниджат Закиев

İdman.biz