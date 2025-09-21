В Шеки стартовало первенство страны по художественной гимнастике - ФОТО

В Олимпийском спортивном комплексе города Шеки проходит 30-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике. Соревнования носят статус тестового турнира перед III Играми стран СНГ, сообщает İdman.biz.

В состязаниях участвуют 130 гимнасток из 13 клубов, представляющих разные регионы страны. Спортсменки выступают в индивидуальных и групповых упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами в категориях малышей, девушек и юниоров.

Среди гимнасток 2017 года рождения победительницей стала Лейли Гаиблы из клуба "Очаг Спорт". В возрастной группе 2016 года золото завоевала Зейнаб Исмаилова ("Очаг Спорт"). В категории 2015 года первой стала Мирай Озель ("Оджаг Спорт").

В командных упражнениях среди малышей в беспредметной программе победу одержали гимнастки "Оджаг Спорт". В многоборье и в программе с пятью скакалками также первенствовали спортсменки "Оджаг Спорт".

İdman.biz