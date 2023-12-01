"Медаль чемпионата страны стала приятной неожиданностью

«Я продолжительное время не выступала из-за травмы, поэтому медаль стала приятной неожиданностью».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Самира Гахраманова, выигравшая бронзовую награду в вольных упражнениях на чемпионате Азербайджана по спортивной гимнастике.

«Могла выступить еще лучше, но и этот результат могу назвать удовлетворительным, учитывая длительный период восстановления после травмы. Теперь буду готовится к Кубка мира следующего года», - отметила спортсменка.

Говоря о своих коронных видах, Гахраманова подчеркнула: «Вольные упражнения удаются мне лучше всего, но надо улучшать выступление и на других снарядах. Поэтому на предстоящих турнирах буду выстать во всех видах», - подчеркнула гимнастка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz