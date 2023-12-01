Иван Тихонов: "Надо использовать шанс попасть на Олимпиаду через чемпионат Европы"

«На чемпионате Европы в многоборье будет разыграна одна квота на Олимпиаду. Шансы у меня есть, надо их использовать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил один из лидеров сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Иван Тихонов.

Он выступает на 28-м чемпионате страны на Национальной арене гимнастики, который носит для него характер проверочного. «Планирую усложнить программу, в вечерней сессии чемпионата попробую новые элементы на вольных упражнениях», - рассказал участник Олимпиады в Токио.

Тихонов добавил, что есть возможность квалифицироваться в Париж и через серию Кубков мира, где разыгрываются лицензии на снарядах. «Если говорить об отдельных видах, то более реалистичным для меня выглядит выполнение задачи в опорном прыжке. Остальные виды мы подстраиваем для многоборья. У меня есть неплохая база на перекладине, коне, вольных упражнениях, но ближе опорный прыжок», - рассказал спортсмен.

Также Иван отметил различие в регламенте олимпийской квалификации по сравнению с прошлым циклом: «Сейчас половину лицензий, которая раньше разыгрывались в многоборье, перевели на отдельные виды. Например, если гимнаст занял проходное место в абсолютном первенстве и также попал в финал на каком-то снаряде, то он квалифицируется на Игры через многоборье. Сейчас же вакансия уходит, как говорится, вниз по снаряду. В частности, на брусьях билет в Париж заработал спортмен, занявший 24 место».

Также Тихонов подвел итоги сезона. «Ддя меня год прошел не очень удачно. Не получилось отобраться с чемпионата мира на Олимпиаду, не хватило несколько сотых. Значит, где-то недоработал. Сам не знаю, отчего так получилось. Что ж, будет работать дальше», - заявил гимнаст.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz