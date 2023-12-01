Заключительный день чемпионата Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО

В Баку проходит заключительный день 28-й чемпионата Азербайджана и Открытого первенство Баку по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионата страны и первенства столицы по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в дневной сессии соревнований, организованном во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, завершились выступления среди девушек.

В чемпионате принимают участие 60 спортсменов, которые представляют клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский комплекс Сумгайыта, Культурный центр «Зиря», а также Балакяны.

Чемпионат проводится в различных возрастных группах – среди детей, юношей, юниоров и сеньоров. Гимнастам выступают в многоборье и на отдельных снарядах. У мужчин это вольные упражнения, конь, параллельные брусья, опорный прыжок, перекладина, кольца. А у женщин – разновысокие брусья, вольные упражнения, бревно и опорный прыжок.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz