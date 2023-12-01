Российские и белорусские спортсмены не будут допущены на соревнования под эгидой Европейской гимнастики

В Софии начал свою работу Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие предваряла Генеральная Ассамблея, которое приняло важное решение. Делегаты проголосовали против возвращения спортсменов и официальных лиц России и Беларуси на официальные соревнования под эгидой Европейской гимнастики с 1 января 2024 года.

Таким образом, EG не поддержал решение Международной Федерации гимнастики, которая в июле на Исполкоме в Лозанне постановила допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ниджат Закиев

İdman.biz