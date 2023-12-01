В Софии начинается Конгресс Европейской гимнастики

Сегодня в Софии начнет свою работу Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова.

Как сообщает İdman.biz, в работе форума примут участие 153 делегата из 45 стран, включая Азербайджан. В состав нашей делегации вошли член Исполкома национальной федерации, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева, Генеральный секретарь Нурлана Мамедзаде, Технический директор Наталья Буланова и другие представители AFG.

На сьезде будут обсужден различный спектр вопросов, связанных с развитием гимнастики на континенте и множество других профессиональных аспектов.

К участию в форуме также допущены представители России и Беларуси.

София принимает мероприятие во второй раз с 2019 года.

По сообщению болгарских СМИ, почетными гостями на открытии форума станут министр молодежи и спорта Болгарии Димитр Илиев и мэр Софии Василь Терзиев.

Конгресс пройдет в течении двух дней.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz