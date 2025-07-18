Азербайджанская гимнастка: "Нам нравится завоевывать исторические медали"

Азербайджанские гимнастки счастливы, что смогли завоевать первую золотую медаль Всемирной Универсиады 2025 года.

Об этом в беседе с журналистами, в том числе и собственным корреспондентом İdman.biz в Германии, заявила гимнастка Гюллю Агаларзаде, комментируя победу групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике на Универсиаде.

"Мы очень счастливы, что нам удалось завоевать первую медаль Всемирной Универсиады. Да и для групповой команды Азербайджана эта медаль историческая (групповая команда впервые выступает на Универсиаде. — Ред.). Кроме того, для нас Универсиада является одним из этапов подготовки к чемпионату мира", — сказала Агаларзаде.

Также гимнастка выразила надежду, что эта медаль станет мотивацией и для остальных азербайджанских спортсменов.

"Нам нравится завоевывать исторические медали. Надеемся, что эта медаль будет мотивировать и остальных наших спортсменов на успешное выступление на Универсиаде. Верю, что в целом Универсиада удачно сложится для Азербайджана", — отметила Агаларзаде.

Добавим, что в субботу групповая команда Азербайджана выступит в финалах по отдельным видам.

"В предыдущих выступлениях у нас были небольшие помарки. Хотим завтра выступить еще лучше и постараемся не допускать ошибок", — подчеркнула гимнастка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz