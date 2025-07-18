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Азербайджанские гимнастки завершили многоборье на Универсиаде - ФОТО

Гимнастика
Новости
18 Июля 2025 20:31
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Азербайджанские гимнастки завершили многоборье на Универсиаде - ФОТО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе продолжаются соревнования по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz из Германии, сегодня к вечеру завершилось индивидуальное многоборье.

Азербайджанские гимнастки Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде выступили с булавами и лентой. В абсолютном первенстве Илона заняла 22-е место, а Камилла стала 27-й.

Позже группы определят сильнейших в многоборье.

Отметим, что после первого упражнения наш коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой идет на первом месте.

Зяки Фейзуллаев

İdman.biz

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