Азербайджанские гимнастки завершили многоборье на Универсиаде - ФОТО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе продолжаются соревнования по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz из Германии, сегодня к вечеру завершилось индивидуальное многоборье.

Азербайджанские гимнастки Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде выступили с булавами и лентой. В абсолютном первенстве Илона заняла 22-е место, а Камилла стала 27-й.

Позже группы определят сильнейших в многоборье.

Отметим, что после первого упражнения наш коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой идет на первом месте.

Зяки Фейзуллаев

İdman.biz