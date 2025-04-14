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EG: "Дуэты из Азербайджана являются действующими чемпионами мира и Европы"

Гимнастика
Новости
14 Апреля 2025 17:31
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EG: "Дуэты из Азербайджана являются действующими чемпионами мира и Европы"

Европейская гимнастика (EG) в преддверии чемпионата Европы по акробатике, который стартует 16 апреля в Люксембурге, отметила сборную Азербайджана.

Как передает İdman.biz, наши гимнасты числятся с числе главных фаворитов.

«Великолепный состав обещает обеспечить фантастическое соревнование. Мы увидим выступление азербайджанской смешанной пары Агасифа Рагимова и Разии Сеидли, а также мужского дуэта Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева. Оба дуэта являются не только действующими чемпионами Европы, но и действующими чемпионами мира!», - отмечает EG.

В соревновании примут участие 3646 гимнастов из 23-х стран.

İdman.biz

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