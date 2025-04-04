Цифры и звезды бакинского Кубка Европы

Обнародованы цифры Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится 1-4 мая в Баку.

Как передает İdman.biz, в Оргкомитет поступили заявки от двадцати стран. На соревновании в общей сложности выступят 66 сеньорок и 83 юниорки.

На Кубке Европы примут участие такие известные грации, как Таисия Онофрийчук (Украина), Даниэла Муниц (Израиль), Фанни Пигницки (Венгрия), Лилиана Левинска (Польша) и многие другие.

Отметим, что первый Кубок Европы в прошлом году также прошел на Национальной арене гимнастики.

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