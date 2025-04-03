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Призовой фонд Кубка Европы в Баку составит 45 тысяч евро

Гимнастика
Новости
3 Апреля 2025 16:22
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Призовой фонд Кубка Европы в Баку составит 45 тысяч евро

Европейская гимнастика (EG) обнародовала призовые для Кубка Европы среди «художниц», который пройдет 1-4 мая в Баку.

Как передает İdman.biz, соревнование пройдет по интересным правилам. По итогам квалификации многоборья 16 гимнасток, которые попадут в финал абсолютного первенства, проведут так называемый «Cross Battles» - раунды на выбывание.

Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка - с 15-й и так далее. Причем, каждая участница исполнит лишь один вид и так вплоть до финала.

Победительница «Cross Battles» получит 6000 евро, серебряная призер - 4000, а бронзовая призер - 2500 евро.

Предусмотрены вознаграждения и всем тем гимнасткам, кто останется за пределами пьедестала в финале многоборья. Обладательница четвертого места удостоится чека на 1500 евро, гимнастки, которые займут 5-8 строчку, получат по 1000, а спортсменки с девятой по 16-ю позицию - по 500 евро.

Вместе с тем, победа в многоборья среди команд по групповым упражнениям оценивается в 10.000 евро, серебряные призеры получат 6000, а бронзовые - 4000 евро.

Группам, занявшим места с четвертое по шестое, будет предоставлен чек в размере 1000 евро.

İdman.biz

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